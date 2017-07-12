Kayalıktan atlayan 80 koyun telef oldu

Alınan bilgilere göre, ilçenin Alkasnak Mahallesi’ndeki yaylada mahalleliye ait yaklaşık bin 150 koyun, otlatıldığı sırada kayalıklara doğru gitti. Bu esnada kayalıktan bir koyunun atlaması üzerine sürüdeki diğer koyunlar da peşinden atlamaya başladı. Durumu fark eden çobanın müdahalesi sonucu sürüdeki koyunlar geri çevrilirken, 80 koyun ise kayalıklardan atlayarak telef oldu.

Erkan Özer adlı çoban, “Ben yaylada 8-10 kişiye ait olan koyunları otlatıyordum. Bir koyun kayalıktan atladı, diğerleri de ona bakarak atlamaya başladı. Her atlayan koyunun telef olduğunu fark edince sürünün önünü kesmeye çalıştım. Ancak koyunların önünü kesene kadar 80 tanesinin atlamasını önleyemedim. Çok üzüldüm, bu koyunlar neden böyle bir şey yaptılar anlayamadım” dedi.

Koyun sahiplerinden Ercan Yiğit ise mahalleli olarak geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını belirterek, “Her vatandaşın az sayıda koyunu var. Geçimlerimizi bu koyunlarla sağlıyoruz. Çoğu vatandaş burada mağdur oldu. Yetkililerden yardım talep ediyoruz” diye konuştu.