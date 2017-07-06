Kayatürk’ten Hayatlar Solmasın Danışma Merkezine ziyaret

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi tarafından yürütülen Hayatlar Solmasın Madde Bağımlılığı Danışma Merkezi, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve eşi, AK Parti İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ve eşi, Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri tarafından ziyaret edildi. Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticileri tarafından Hayatlar Solmasın Danışma Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilerin verilmesinin ardından müzik dinletisi sunuldu. İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği içerisinde faaliyet gösteren atölyedeki danışanların takı, ahşap, seramik ve ebru kursunda ürettikleri ürünlerini de beraberindekilerle inceleyen Van Milletvekili Burhan Kayatürk, yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyledi. Kayatürk, tedavi olan madde bağımlısı danışanların bu kurslar sayesinde beceri kazanıp rehabilite olmalarının tedaviyi sürdürebilmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Kayatürk, Hayatlar Solmasın Danışma Merkezi danışanlarının öğrendikleri ileriki hayatlarında sürdürebilmeleri için devlet ve özel sektörlerde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. Danışanlarla sohbet eden Kayatürk; uyuşturucu bağımlılığının, milletin şu anda karşı karşıya kaldığı en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu dile getirerek, “Siz yeter ki hayatları söndüren o illet maddeye bulaşmayın ve insanlara maddenin zararlarını anlatın. Temiz bir hayat sürün, biz devlet olarak her zaman yanındayız “dedi.

Kayatürk, Türkiye’de faaliyet gösteren sayılı danışma merkezlerinden biri olan Hayatlar Solmasın Danışma Merkezinin çalışmalarının sürdürülebilirliği için her türlü desteğin sağlanacağını da kaydetti. Kayatürk, toplumların geleceğini söndüren böyle bir illete karşı verilen mücadele konusunda yapılan çalışmalar için Van Valiliği ve Van Halk Sağlığı Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Madde bağımlıları ve ailelerin istek ve şikâyetlerini dinleyen Kayatürk, daha sonra buradan ayrıldı.