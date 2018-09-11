Kaymakam Abdulselam Öztürk onuruna veda yemeği

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün Yalova'nın Armutlu ilçesine tayini çıkmasının ardından onuruna veda yemeği düzenlendi.

Başkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa yoğun katılım olurken, duygu yüklü anlar yaşandı. Veda yemeğine Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdulselam Öztürk, eşi Zuhal Öztürk, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Demir, Bünyamin Kılınç, 3. Hudut Tabur Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Turgay Özkan, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Bülent Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Abdulselam Öztürk, “Her zaman Başkale'de Kaymakam olmanın gururunu yaşadım. Başkale öyle bir yer ki burada görev yapmak 10 tane üniversiteye bedel. Ben Kaymakamlığı Başkale'de öğrendim. Başkale, Kaymakamlığın ve memuriyetin doktorası. Allah nasip etti burada Belediye Başkanlığı görevini de üstlendim. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince, aklım erdiğince Başkale halkına hizmet etmeye çalıştım. Bunu yaparken reklam olsun diye yapmadım. Halka hizmet olsun diye yaptım. Başkale'nin meslek hayatımda her zaman önemli bir yeri olacaktır. Görevimi yaparken bana yardımcı olan Kaymakamlık ve belediye çalışanları, emniyetimiz, askerimiz tüm kamu kurum çalışanlarımız, esnafımız ve sevgili Başkaleli hemşerilerime teşekkür ederim. Herkesten helallik istiyorum. Benden yana hakkım varsa gönülden helal ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Öztürk'e çeşitli hediyeler verildi.