Kaymakam Akgül, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu

Kaymakam Hacı Asım Akgül, beraberindeki Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Fazıl Temer ve Salih Allahverdi ile Yol Yapım Daire Başkanı Cem Bartın ile yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Van’ın ormanlık alanının yüzde 76’sının Çatak ilçesinde olduğunu belirten Akgül, “İlçemizin geniş bir bölümü ormanlıktır. İlk yangın haberini aldığımızda Başkan Yardımcım Murat Okan gerekli ekiplerle irtibata geçerek bölgedeki asker ve vatandaşların canla başla çalışmaları sonucu yangını kısa sürede kontrol altına almışlardır. Çok şükür can kaybımız yok, fakat bölgedeki dört evimiz maddi hasar görmüş. Meydana gelen diğer zararların tespitleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı çok dikkatli ve duyarlı olması lazım. Ormanın kıymetini anlatmaya gerek yok. Dünyanın neresinde olursa olsun bir yerde orman yanıyorsa bizimde ciğerimiz yanıyor demektir. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.