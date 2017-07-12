Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 15:35

Kaymakam Akgül, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılarıyla birlikte Eliaçık Mahallesi’nde meydana gelen ve 4 evin zarar gördüğü ormanlık alanda incelemelerde bulundular.

Kaymakam Akgül, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu

12 Temmuz 2017 15:35


Kaymakam Hacı Asım Akgül, beraberindeki Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Fazıl Temer ve Salih Allahverdi ile Yol Yapım Daire Başkanı Cem Bartın ile yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Van’ın ormanlık alanının yüzde 76’sının Çatak ilçesinde olduğunu belirten Akgül, “İlçemizin geniş bir bölümü ormanlıktır. İlk yangın haberini aldığımızda Başkan Yardımcım Murat Okan gerekli ekiplerle irtibata geçerek bölgedeki asker ve vatandaşların canla başla çalışmaları sonucu yangını kısa sürede kontrol altına almışlardır. Çok şükür can kaybımız yok, fakat bölgedeki dört evimiz maddi hasar görmüş. Meydana gelen diğer zararların tespitleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı çok dikkatli ve duyarlı olması lazım. Ormanın kıymetini anlatmaya gerek yok. Dünyanın neresinde olursa olsun bir yerde orman yanıyorsa bizimde ciğerimiz yanıyor demektir. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:40
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:40
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!