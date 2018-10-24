Kaymakam Asım Solak'tan okul ziyareti

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçedeki Fatih İlk ve Ortaokulu ile Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Başkale Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Fatih İlk ve Ortaokulu ile Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ile sınıfları tek tek gezen Kaymakam Solak, öğrencilerle sohbet etti.

Üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıfta bulunan öğrencilere yardımcı kitap ve kaynak sözü veren Solak, “Biz belediye ve kaymakamlık olarak eğitime apayrı bir önem veriyoruz. Bizim için eğitim önemlidir. Bizim ve ülkemizin geleceğini temsil edebilecek insanların yetiştirilmesine büyük katkı sunacağız” dedi.