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Kaymakam Aydın, öğrencilerle bir araya geldi

Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Kazımpaşa İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Kazımpaşa İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.


Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Kazımpaşa İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenciler bir araya geldi. Okul idaresinden bilgiler alan Aydın, daha sonra bir araya geldiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Aydın, başarı dileklerinde bulunarak okuldan ayrıldı.

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