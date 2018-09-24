Kaymakam Aydın, sınır kapısında incelemelerde bulundu

VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Saray Kaymakamlığı ve belediye başkan vekilliğine geçen ay ataması yapılan Aydın, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi almaya devam ediyor. İlk olarak Bakışık Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledikten sonra Kapıköy Sınır Kapısına geçen Aydın, yetkililerden bilgi aldı.

Modernizasyonu devam eden Kapıköy Sınır Kapısındaki incelemelerin ardından Şehit Uzman Çavuş Ferdi Akman Sınır Karakoluna geçen Aydın, burada askerlerle bir araya gelerek sohbet etti.