Kaymakam Aydın'dan şehit ailelerine ziyaret

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, beraberindeki heyetle şehit ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Şehit ailelerinin çocuklarına hediyeler de veren Kaymakam aydın, kaymakamlık ve belediye olarak her zaman ve her konuda şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet de dileyen Aydın, daha sonra buradan ayrıldı.