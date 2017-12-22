Yeter ki halkımız ve muhtarlarımızın bu desteği bizimle olsun” dedi.

Kaymakam Dundar’ın muhtarlarla yaptığı 2017 yılının son toplantısına İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy, kurum amirleri de katıldı. Toplantıda atandığı günden beri yaptığı çalışmaları slayt gösterimi eşliğinde katılımcılarla paylaşan Tekin Dundar, yapılan hizmetleri halkla, muhtarlarla el ele vererek yaptıklarını ifade etti. Dundar, "Çaldıran Belediyesine atandığımız yaz sezonundaki 5 aylık zaman içerisindeki hizmetlerimizi sizlerle slayt gösteriler eşliğinde sunmayı planladık. Yaptıklarımız var ve yapacaklarımız var. Belediyemizin eskiden kalma borçlarını yatırarak diğer bir yandan hizmet vermeye çalışıyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak araç filomuzu güçlendirerek halkımıza daha iyi hizmet edebilmek için 1 greyder, tuzlama ve kar küreme araçlarını alarak karla mücadeledeki eksiklerimizi tamamladık. İlçemizdeki 16 mahallemizde 200 bin metrekare bordürlü parke taşlı yol yaparak vatandaşlarımızı çamurlu tozlu yollardan kurtardık. 44 mahallemizde 114 kilometre stabilize yol yaptık, büyükşehir desteği ile 63 kilometre sıcak asfalt yaptık” dedi.

Belediyeden istihdama katkı

İlçede kısa zamanda bir ilke imza atmayı başardıklarını ifade eden Dundar, 2 bin metrekare yol onarımı ile birlikte geçen Ramazan ayı boyunca 200’e yakın aileye sıcak yemek ve sahur ikramında bulunduklarını hatırlattı. Dundar, “Şehit ve gazi ailelerimize yardım ederek, 3 bin öğrencimize giyecek yardımında bulunduk. Muharrem ayında aşureler ikram ederek, bayramlarda unutulan geleneğimizi yaşatarak binlerce vatandaşımızı bir araya getirerek kahvaltıda gırar sıbe ikramında bulunduk. 89 okulumuzun gerekli onarım ve bakımlarını yaparak yüze yakın cami ve taziye evinin onarım ve bakımları için Çaldıran Belediyesi halkımızın hizmetinde bulunmuştur. Öğrencilerimize ve halkımıza iki otobüs tahsis ederek ücretsiz taşımaları sağlanmış, atıl durumdaki belediye hamamını onararak 50 kızımızın istihdamına katkı sunarak belediyemiz ve KOSGEB’in ortaklaşa yaptıkları kurslarla 60 kişi sertifika sahibi oldu” diye konuştu.

“2018 yılında mezbahane ve mal meydanı sorununu çözeceğiz”

Yavuz Sultan Selim İlkokulunun atıl durumunda bulunan spor salonunu onararak 260 kişilik konferans ve tiyatro salonuna çevirdiklerini belirten Tekin Dundar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Fen liselerinde başarı elden eden 27 öğrencimizi Ankara’ya gezilere gönderdik. Çaldıran Belediyesinde 187’si bozuk toplam 339 çöp konteynırı bulunmaktaydı. Bizde 582 adet konteynır alarak 4 aylık kısa süre içinde tüm kırsal mahallelerimizde 4 bin 46 kamyon çöp toplayarak çarşı merkezimizi sabunlu su ile yıkatarak ‘Çaldıran’ı seviyorum yerlere çöp atmıyorum’ temizlik kampanyasını düzenledik. Adreslerin belli olmadığı ilçede numarataj sistemini oluşturarak, ilçemize 20 park ve oturma alanları inşa ederek 3 binden fazla çam ve akasya ağacı diktik. İlçemizde tarım ve hayvancılığın arttırılması için sulama ve hayvanların su içme ihtiyaçlarını karşılamak adına kanallar açarak çiftçimize destek olmaya çalıştık. İlçemizde yetersiz kalan 450 kişilik camimizi yıkarak yerine 2 bin kişilik yeni caminin inşaatına başladık. 2018 Eylül ayı sonunda ibadete açmayı hedefliyoruz. İnşallah 2018 yılında mezbahane ve mal meydanı sorununu çözeceğiz. İlçemizdeki düğünler yer olmadığından dolayı yaz sezonunda yapılmaktadır. 700 kişilik düğün salonunu da yaz sezonunda ihale edeceğiz. İlçemizde bulunan 25 yataklı hastanemizin gerekli bakım ve onarımlarını yaparken, 75 yataklı hastanemizin projesi ise ihale aşamasındadır. Çubuklu Barajının projesi tamamlanarak 2018 yatırım programına inşallah alınacak. Çaldıran ilçesinde imara kilometrelerce yol açarak halkımızın ulaşımına katkı sunduk.”

İlkbaharın gelmesi ile çarşı merkezindeki refuj ve kaldırım ışıklandırmalarının yapılacağını kaydeden Dundar, “Bu çalışmamızla ilçemizin tatlı görünümü hizmetlerimizi süsleyecektir. 5 aylık kısa sürede ilçemize üniversite, doğalgaz, TOKİ ve çeşitli bankaların ATM ve şube açmalarını sağlayarak, SGK kurumunu ilçemize getirdik. 2018 yılında daha birçok kalıcı projelerle ilçemize hizmette bulunacağız. Yeter ki halkımız ve muhtarlarımızın bu desteği bizimle olsun. Başaramayacağımız ve aşamayacağımız hizmet kalmaz" şeklinde konuştu.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı ise, suyun öneminden bahsederek, israfın önüne geçilmesini istedi. 2017 yılında yapılan su abonesi üyelikleri için harç tutarı olan 124 TL’nin alınmayacağını ve bu yıl için faturalandırmayacaklarını söyleyen Çayırlı, sonraki dönemler için yapı kullanım izni, yapı ruhsatı ve deprem sigortası gibi işlemlerin zorunluluğu olabileceğini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından verilen yemekle toplantı sona erdi.