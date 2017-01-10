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10 Ocak 2017 14:28

Kaymakam Çiçekli’den Genel Sekereter Yaşar’a ziyaret

Kaymakam Çiçekli’den Genel Sekereter Yaşar’a ziyaret

10 Ocak 2017 14:28

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar’ı ziyaret etti.
Edremit Kaymakam Çiçekli, Genel Sekreter Yaşar’a iade-i ziyarette bulunarak, yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı hizmetlerin yapılması temennisinde bulundu.
Genel Sekreter Yaşar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerinin deneyimden de faydalanarak elbirliği ile güzel hizmetler yapacaklarına inandığını kaydetti. Yaşar, “Bu nazik ziyaretlerden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Edremit gibi tarihi ve turistik bir ilçede yapılacak hizmetlere katkı sunmaya hazırız” dedi.



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