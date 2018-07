Kaymakam Dundar, çalışmaları denetledi

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Parka Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yapımı devam eden bin kişi kapasiteli Merkez Camii, hayvan pazarı, semt pazarı, mezbahane, doğalgaz ve prestij caddenin yapım inşaatlarını inceleyen Kaymakam Dundar, yetkililerden bilgiler aldı. Bu yaz sezonu sonunda Çaldıran ilçesinin güzel hizmetlerle apayrı güzelliklerle tanışarak büyük değişime uğrayacağını ifade eden Dundar, “İlçemizde yaptığımız her hizmetin yıllar sonra da kullanılması gerektiğine inanarak çalışıyoruz. Göreve başladığımızdan bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözü tek tek yerine getirdik, getirmeye de çalışıyoruz. Bizler vatandaşa hizmet yapmak için devletimiz tarafından göreve atandık. Çaldıran’da 20 yılda yapılması gereken hizmetleri iki yıla sığdırarak, vatandaşımızın hayır dualarını aldık. Çaldıran’da yapımları devam eden Merkez Camii, 2 bin küçük ve büyükbaş kapasiteli hayvan pazarı, yaklaşık 50 esnaf ve seyyar satıcının ürünlerini pazarlayabileceği modern semt pazarı, teknik makinelerle donatılacak mezbahane, eski 40 derecelerde ilçemizin ısınmasına büyük katkı sunacak doğalgaz,sokak hayvanların bırnmasını sağlayacak olan hayvan barınağı ve ilçe merkezimizin prestiji haline gelecek ve dekoratif aydınlatmalarla süslenecek prestij caddemizdeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu hizmetlerin tamamlanması ile birlikte ilçemizin çehresi değişecek. Bu hizmetleri bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yapımı devam Merkez Camimiz eylül sonu, diğer hizmetlerimizi ise kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yapacaklarımız inşallah bunlarla sınırlı kalmayacaktır. ilçemizin gelişmesine katkı sunabilecek çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.