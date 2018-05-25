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25 Mayıs 2018 15:30

Kaymakam Dundar, iftar sonrası Hatipoğlu kardeşlerin misafiri oldu

Van’ın Çaldıran Kaymamamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, iftar sonrası Hatipoğlu kardeşlerin misafiri oldu.

Kaymakam Dundar, iftar sonrası Hatipoğlu kardeşlerin misafiri oldu

25 Mayıs 2018 15:30


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile birlikte iftar sonrası Beyazıt Mahallesi’nde ikamet eden Murat ve Atilla Hatipoğlu kardeşlerin davetini kırmayarak evlerinde konuk oldular. İkramda bulunan çayları yudumlarken aile ile sohbetler ettiler. Halkın kaymakamı olarak bilinen Dundar, ilçe de her vatandaşla ilişkileri sıcak olan hizmetlerde bulunan kaymakam olarak biliniyor. İftar sonrası Kaymakam ve beraberindekileri iftar sorası evlerine davet ettiklerini söyleyen Hatipoğlu kardeşler, “Davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdılar. Bu yörede kaymakamımız halkın halka hizmet eden kaymakamı olarak bilinmektedir. İftar sonrası evimizde kaymakam ve beraberindekilerini görmek bizleri çok mutlu etti. İlk defa bir kaymakamı evlerimizde, sofralarımızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştular.


Kaymakam ve beraberindekiler kendilerine yapılan ikramların ardından ev sahiplerine teşekkür ederek buradan ayrıldılar




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