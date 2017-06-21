Kaymakam Dundar korucularla iftar yaptı

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen iftar yemeğine yaklaşık 300 güvenlik korucusu katıldı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Abidin Ertaş ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç tarafından karşılanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde bulunan güvenlik güçleriyle birlikte rahmet ve bereket ayında bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Vatanımızın güvenliği için canlarını hiçe sayan güvenlik korucularımızla aynı sıcak atmosferde iftar açmak, bizler için onur vericidir. Devletimiz her zaman aziz milletimizin yanında olduğu gibi, güvenlik korucularımız ile de birliktedir, birlikte olmaya da devam edecek. Bu rahmet ve merhamet ayında Kadir Gecesi ve gelecek Ramazan Bayramının tüm İslam alemine, ilçemiz vatandaşlarına ve sizlere güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

Dundar, yaptığı konuşmanın ardından korucularla birlikte iftar açtı.