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04 Haziran 2018 14:31

Kaymakam Dundar, minik kardeşlere misafir oldu

Van’ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Bahar (11) ile Zilan Salızak (10) kardeşlere iftar yemeğinde misafir oldu.

Kaymakam Dundar, minik kardeşlere misafir oldu

04 Haziran 2018 14:31


Bayazıt Mahallesi’nde 6 kişinin yaşadığı Salızak ailesine konuk olan Kaymakam Dundar, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetiyle birlikte yüzde 90 iş göremez durumda olan ve aynı zamanda haftada iki kez diyaliz makinesine bağlı hayatını sürdüren Yasin Salızak’ın kapısını çalarak iftar sofralarına konuk oldu. Burada Bahar (11) ve Zilan (10) kardeşlerle birlikte iftar açan Dundar, içinde oturulamayacak durumda olan evi görünce de aile için ev yapımı sözünü vererek, gerekli yerlere talimat verdi.


Ramazan ayında her gün farklı yerde iftar açtıklarını belirten Kaymakam Dundar, “Burada iş göremez durumda olan bir kardeşimizin kapısını çaldık. Ailenin fertleriyle aynı sofrada iftar açma imkanını bulduk. Ailemizin sorunlarını dinledik. Evlerinin oturulamaz durumda olduğunu gördük. Hemen gerekli çalışmalara başladık. Ailemize kendi arsalarında daha rahat koşullarda yaşayabilme imkanını sunacağız. Kendilerine evlerinin yapılacağı zamana kadar ki kira bedellerini de biz karşılayarak Bahar ve Zilan kardeşlerin eğitim masraflarını da karşılayarak hayır dualarını alacağız” dedi.


77 yaşındaki anne Nazdar Salızak ise, ilk defa bir kaymakamın evlerine geldiğini ifade ederek, “Bizlerin kapısını çalan kaymakam ve heyetinden Allah razı olsun. Oğlum sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyor. Kaymakamın soframıza konuk olması, bizleri ve torunlarımı çok sevindirdi. Allah kendisinden razı olsun. Oğluma, torunlarıma ev yapma sözü verdi. Evimiz yapılıncaya kadar da kiramızı karşılayarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.




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