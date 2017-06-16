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16 Haziran 2017 17:10

Kaymakam Dündar minik kardeşlerle iftar açtı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, minik kardeşlerle iftar açtı.

Kaymakam Dündar minik kardeşlerle iftar açtı

16 Haziran 2017 17:10


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti ile birlikte Beyazit Mahallesi’nde ikamet eden Temel ailesine misafir oldu. 6 çocuklu aileyle yakından ilgilenerek sorunlarını dinleyen Kaymakam Dündar; Barış, Helin, Edanur ve Yelda kardeşlerle birlikte iftarını açtı.


Kaymakam Dündar, babalarını kaybeden ve anneleriyle birlikte kalan kardeşlerin okul masraflarını karşılayacağını belirterek, “Ramazanın bu güzel akşamında mink öğrencilerimizle birlikte iftar açmak büyük mutluluktur. Babalarını kaybetmiş 6 nüfuslu aileye konuk olmamız bizler için büyük bir mutluluktur. Devlet her zaman vatandaşıyla vardır. Devletimiz, bize ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındadır” dedi.




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