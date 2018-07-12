Kaymakam Dundar, ‘sınır güvenliği’ toplantısına katıldı

Kaymakam Dundar, beraberindeki 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Hudut Subayı Piyade Yüzbaşı Berat Demitalay ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfüllah Yılmaz ile İran’a gitti. Kaymakam Dundar, İran’ın Hoy şehrinde İranlı yetkililerle sınır güvenliği konularını ele aldı. 1937 Tahran Antlaşması gereğince iki ayda bir dönüşümlü olarak yapılan sınır güvenlik toplasında iki ülke arasındaki sınır güvenliği, terör ve kaçakçılık konuları ele alındı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Dundar, “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılan 1937 tarihli Tahran Antlaşması gereği mevkidaşlarımızla bir araya geldik. İki ayda bir dönüşümlü bir araya gelinen sınır güvenlik toplantısında, iki ülke sınırlarında bulunan 201 ile 228 nolu sınır taşları arasındaki güvenlik konuları ele alındı. Toplantıda sınır güvenliği, terör, kaçakçılık konularında görüşmelerimiz oldu. Yaklaşık iki saat süren toplantıya 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Hudut Subayı Piyade Yüzbaşı Berat Demitalay, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfüllah Yılmaz ile birlikte katıldık. İnşallah iki ay sonraki toplantı ülkemizde yapılarak, mevkidaşlarımızı farklı sınır taşları ile ilgili toplantı için ülkemizde ağırlayacağız” dedi.