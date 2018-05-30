Kaymakam Dundar, sporcularla iftar açtı

Gençlik merkezinde verilen iftar yemeğine Kaymakam ve Belediye Başkanı Tekin Dundar, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, futbolcular ve gençlik merkezi bünyesinde başarılı olan sporcular katıldı. 1. Amatör Lige çıkmayı garantileyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü A Takımını da tebrik eden Kaymakam Dundar, “Bu iftarda ilçemizi başarıya taşıyan ve Çaldıran tarihinde bir ilke imza atarak futbolda 1. Amatör Ligine taşıyan futbolcularımızla geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İlçemizde ilk defa bir futbol takımı 1. Amatör Ligine çıktı. Bu da bizleri mutlu etti. İnşallah bu çıtanın daha da yükselmesi için harcadığımız çabamız devam edecektir. Çaldıran Belediyesi ve kaymakamlığı olarak ilçemizde sporda başarının elde edilebilmesi için maddi ve manevi harcamalarımız oldu, şimdi bunun meyvesini yemeye başladık. İlçemizin adını daha da büyük başarılara taşıyacak, değişik alanlarda kaliteli sporcularımız bulunmaktadır. Bu sporcularımız hem il ve ilçemize hem de ülkemize büyük katma değer katacaklardır” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü M. Necip Çınarcı ise, desteklerinden dolayı Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a teşekkür ederek, “İlçemizi sporda temsil eden sporcularımızı iftarda yalnız bırakmadılar, kendilerine kurumum ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum. Bugün ilçemizin spordaki başarısına Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın katkısı büyük olmuştur. Maddi ve manevi destek sağlanması, bizlerin daha da büyük başarılara imza atmasına neden olacaktır” dedi.

Heyet, verilen yemeğin ardından buradan ayrıldı.