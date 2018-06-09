Kaymakam Dundar, sporcularla iftarda bir araya geldi

Çaldıran Gençlik Hizmetleri ile Gençlik Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri iftar yemeği Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Yurt yemekhanesinde verildi İftara Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, sporcular ve Çaldıran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Çaldıran Gençlik Merkezinde çeşitli dallarda eğitim gören yaklaşık 200 kursiyer, üyeler ve gençler katıldı.

İftardan sonra bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde gençlik merkezimizde çeşitli branşlarda eğitim gören ve hala sportif faaliyetleri devam eden sporcularımızla bir arada bulunmanın sevincini yaşıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yetişen sporcularımız oldu bunlar çeşitli dallarda Türkiye birinciliği ve iki dalda üçüncülüğü elde etmiş. Çaldıran’da futbolu ikinci amatör liginden birinci amatör ligine taşıyarak bir ilke imza atmıştır. Bu futbolcularımız ilçemizi temsil ederek ülkede derecelere girerek şimdi ülkemizi temsil etmelerini ümit ediyoruz. Bu başarı ilçemizin belediye ve kaymakamlığımızın, vatandaşlarımızın bizlere verdiği manevi desteklerle birlikte elde edilmiştir. Bu başarı sporcularımızla birlikte tüm ilçemizindir. İnşallah bu başarıyı genişleterek sesimizi daha değişik branşlarda duyurmaya devam edeceğiz“ dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Çaldıran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necip Çınarcı ise, ”Çaldıran Gençlik Hizmetleri, Gençlik Merkezi Müdürlüğü’müzün ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğimize Kaymakamımız be beraberindekilerin teşrif etmeleri bizleri ve sporcularımızı onure etmiştir. İlçemizde sporun çeşitli dallarında Türkiye derecelerinde yer alabilen büyük başarılar elde ettik. Bunun asıl mimarı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz tekin Dundar’dır. Her zaman maddi ve manevi destekleriyle bizim ve sporcularımızın yanında yer alarak moral ve motivasyon anlamında desteklerini esirgemediler. Bu destekle çeşitli dallarda Türkiye birinciliği, iki ve iki dalda üçüncülüğünü kapan sporcularımız oldu. Bunlar İnşallah ülkemizi temsil edeceklerdir. Buda kaymakamımızın katkılarıyla yaşanan bir başarıdır. Kendilerine kurumum ve sporcularım adına teşekkür ediyorum“ dedi