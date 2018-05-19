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19 Mayıs 2018 15:08

Kaymakam Dundar, Taş kardeşlerle iftarını açtı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, iftarını Taş kardeşlerle açtı.

Kaymakam Dundar, Taş kardeşlerle iftarını açtı

19 Mayıs 2018 15:08


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar beraberinde İlçe Müftüsü Fikri Göncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeleri birlikte 2017 yılında babalarını kaybeden Zeliş (9), Erkan (7)ve Baran (11) Taş kardeşlerle birlikte iftar açtı. Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden ve İlkokulda eğitim ve öğretim gören çocuklara her zaman kapılarının açık olduğunu belirten Dundar, ”2017 yılında babalarını kaybeden çocuklarımızı evlerinde ziyaret ettik kendileri ile ilgili sorun ve taleplerini dinledik burada çocuklarımızla birlikte iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum rahmet merhamet ve bereket ayı olan ramazan da kimsesizlerle bir arada iftar açmayı bizlere lütuf eden Allah’a hamd ediyoruz. Geçen yıl mağdur olan ve içinde oturulamaz olan bu yavrularımızın evini vakfımız tarafından yaptık. Eğitim ve öğretim olmak üzere tüm taleplerine inşallah yardımcı olacağız. İlçemizde kapımız her insanımıza açıktır. Devlet her zaman vatandaşı ile vardır. ‘insanı yaşat ki Devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ediyoruz yeter ki vatandaşlarımızın hayır dualarını alabilelim“ dedi.




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