Kaymakam Dundar, Tendürek eteklerindeki askerle iftar açtı

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Sarı, Cumhuriyet Savcısı Ercan Şahan, hakimler Cihat Yılmaz ve Fatih Ulu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile birlikte Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Yaşkütük Jandarma Karakolunda incelemelerde bulundu.

Misafirleri karşılayan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a bilgiler verdikten sonra yemekhaneye geçildi. Burada ezanın okunmasıyla Mehmetçikle birlikte iftar açan Dundar, "Bu güzel Ramazan iftarında vatan için canlarını feda ederek Tendürek Dağı eteklerinde nöbet bekleyen Mehmetçiklerimizle birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mehmetçiğimiz Tendürek Dağı eteklerinde güzel vatanımızın gece gündüz demeden bekçiliğini yaparak zor şartlar altında vatani görevlerini ifa etmektedirler. Onlarla sohbet etmek, özlemlerini paylaşmak, onları mutlu ettiği kadar bizleri de sevindiriyor" dedi.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç ise, “Vatan bekçiliğini yapan Mehmetçiğin iftar sofrasında Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ve beraberindeki konuklarla bir arada bulunması, askerimiz için çok büyük bir moral oldu. Katılımlarından dolayı misafirlerimize teşekkür ederim diye konuştu.

İftar sonrası askerle tek tek sohbet eden Tekin Dundar, Yaşkütük Jandarma Karakoluna ait kontrol defterini imzalayarak buradan ayrıldı.