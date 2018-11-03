Kaymakam Dundar, yapımı devam eden 75 yataklı hastanede incelemelerde bulundu

Van'ı Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yapımı devam eden çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın girişimleri sonucu, yapımına başlanılan Çaldıran Devlet Hastanesinin inşaat alanına giderek, inşaatın yapımını yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı. İlçe ve 100 mahallesinin ihtiyacını karşılayamayan mevcut hastanenin yerine ilkbahar mevsiminde Kırguli mevkiinde eski hastanenin yanında 75 yatak kapasiteli hastane ve 10 lojmanının yapımına başlandı. Hastanenin yapımının aralıksız devam ettiğini belirten Kaymakam ve Belediye Baksan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde 25 yatak kapasiteli mevcut hastanemizin yetersiz olması nedeni ile vatandaşlarımız hastalarını il ve diğer ilçelere götürmek zorunda kalıyorlardı. Bu hem maddi hem de manevi anlamda sorun yasatmaktaydı. Yeni bir hastanenin yapımı için gerekli müracaatlarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Hükümetimizin büyük destekleri ile proje ve ihale aşamasından sonra hastanemizin inşaatına başlandı. Yapımı devam eden 75 yatak kapasiteli hastanemize eski 25 yataklı hastanemizi ekleyerek yatak sayısı 100'ü bulacak. Aralıksız devam eden hastanemizin tamamlanması ile birlikte dahiliye, genel cerrahi, göz, ortopedi, kardiyoloji, üroloji, kadın doğum ve çocuk gibi uzmanlık alanlarındaki sağlık hizmetlerinin verilmesi ile birlikte vatandaşlarımız sağlık hizmetini kendi ilçelerinde almış olacaklar. Bu büyük yatırımların ilçemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'na ve Hükümetimize Çaldıranlı vatandaşlarımız adına şükranlarımı arz ederim” dedi.

Yapımına aralıksız devam edilen hastanenin C statüsünde olacağını ifade eden Dundar, 89 bin metrekare alanda 14 bin metrekare kapalı alana sahip 5 kat yapılarak buradaki çalışacak personeller için de 10 dairenin yapımının da devem ettiğini söyledi.