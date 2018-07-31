Kaymakam Dündar yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu

Geçen yıl yetersiz ve bakımsız olan eski cami yıkılarak yerine yeni inşaatına başlanan merkez caminin yapım çalışmaları devam ediyor. Tek kubbe ve 4 minareden oluşacak caminin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, caminin planladığı gibi eylül ayı sonunda ibadete açılacağını belirtti. Çaldıran Merkez Camii’nin ilçenin sembolü haline geleceğini ifade eden Dündar, “Van’da bir benzeri bulunmayan camimizi inşallah eylül ayı sonuna doğru tamamlayarak ibadete açacağız. Büyük bir proje olan merkez camimizi, kardeş belediyemiz olan Ankara Mamak Belediyesinin bize gönderdiği 200 bin TL destek, Çaldıran Belediyesi, Çaldıran Kaymakamlığı ve başka illerde bulunan duyarlı iş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın yaptıkları maddi destekle yapıyoruz. İlçemize kazandıracağımız bu proje, büyük bir projedir” dedi.

İçerisinde kadın erkek Kur’an kursu, idari kısımlar ve tuvaletin bulunacağı, aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin Van’da bir benzerinin bulunmadığını vurgulayan Dündar, “Tek kubbe ve 4 minareden oluşan camimiz, ilçemizin sembolü haline gelecektir. Bu anlamda duyarlı vatandaşlarımızın Çaldıran Ziraat Bankası TR 10000100 1433 8250 9803 5001 nolu hesaba destek sunmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.