Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dundar, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Süleyman Atay ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde inşaatı devam etmekte olan 24 derslikli Teknik Mesleki Lise ile Van yolu Caddesinde bulunan Teknik Mesleki Lisesi ile 2 atölyenin inşaatlarını gezerek incelemelerde bulundu. irma yetkililerinde inşaat hakkında bilgiler alarak standartlara uygun şekilde yapımı devam eden inşaatların eylül ayı sonlarında tamamlanacağını belirten Dundar, ”Çaldıran ilçemizde her geçen gün okul ve derslik sayısı azalmaktadır. Hükümetimizin yaptığı çalışmalarla gelecek yılsonunda kadar okul ve derslik sayıların da tüm eksiklikler giderilerek ilçede daha kaliteli ortamda eğitimin verilmesine katkılar sunmuştur. Burada yeni 24 derslikten oluşan modern Meslek Teknik Lisesi ve şu an eğitimin ve öğretimin yapıldığı Teknik Mesleki Lisemizde de iki atölye yapılmaktadır. İnşallah eylül sonunda kadar bitirilerek eğitim ve öğretime hazır hale gelecektir. İlçemizde daha verimli ve kaliteli bir eğitim ve öğretimin verilebilmesi için kaymakamlık ve belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettirmeye de devam edeceğiz. İlçemizde ülke ve dünya sıralamasına girip yarışabilecek başarılı öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu başarı çıtası her geçen gün artarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.