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28 Mayıs 2018 13:51

Kaymakam Dundar yaşlı çifte iftarda misafir oldu

Van’ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yalnız başına yaşayan Mehmet (85) ve Hanife Eydi (84) çiftine iftarda konuk oldu.

Kaymakam Dundar yaşlı çifte iftarda misafir oldu

28 Mayıs 2018 13:51


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu, Mal Müdürü Kamil Değirmenci, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, Toprakseven Mahalle Muhtarı Şakir Gümlüce, Erginler Mahallesi Muhtarı Hüsnü Ağaç ve Bayazıt Mahallesi Muhtarı Fettah Aktaş ile birlikte Bayazıt Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı çiftin kapısını çalarak iftar sofralarına misafir oldu. Yaşlı çift, kaymakam ve beraberindekileri karşılarında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Burada yaşlı çiftle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Dundar, böyle kimsesiz ve tek başına yaşayan vatandaşları ziyaret etmenin insani görevleri olduğunu kaydetti. Dundar, “Ramazan ayında sürekli kimsesiz ve şefkate muhtaç ailelerimizin kapısını çalarak iftar sofralarına misafir olduk. Bu bizleri çok mutlu ediyor ve zaman zaman duygulu anlar da yaşamaktayız. Devletimizin sevgi ve şefkatine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak bunları sevindirmeyi kendimize görev bildik. Bu 85 yaşındaki yaşlı çiftimiz, beş çocuklu bir ailedir. Ancak çocuklarının evlenmeleri sonucu aile yalnız başına yaşamak zorunda kalmış. Bizlerde bugün bu yaşlı çiftimizi evlerinde ziyaret ettik, hep birlikte iftar açtık. Yaşlı çiftimiz ile birlikle mutlu anlar yaşadık. Çiftimizin daha güzel yaşamasını sağlamak için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız” dedi.


Mehmeh ve Hanife çifti ise, kaymakam ve beraberindekileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bugüne kadar ilk defa kaymakamı kapımızda gördük ve ilk defa kapımızı açan bir devlet adamıyla iftar açtık. Allah devletimize zeval vermesin. Hayır dualarımız kaymakamımız ve devletimizle olacaktır” ifadelerini kullandılar.




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