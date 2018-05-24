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24 Mayıs 2018 16:01

Kaymakam Dundar, yetim kardeşlerle iftar açtı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde babalarını kaybeden üç kız kardeşle iftar açtı.

Kaymakam Dundar, yetim kardeşlerle iftar açtı

24 Mayıs 2018 16:01


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar, İlçe Müftüsü Fikri Göncü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyeleriyle Değer ailesine misafir oldu. Aile fertleriyle iftar açan Dundar, ilkokulda eğitim gören Çiğdem (13), Meltem (11) ve Hatice (9) isimli yetim kardeşlerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Çocukların eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade eden Dundar, “İlçemizde ikamet eden Değer ailesine konuk olmanın onurunu yaşamaktayız. 2009 yılında hayatını kaybeden Bahattin Değer’in evine misafir olduk. Beş kişinin yaşadığı bir ailede 3 minik öğrencimizle iftar açtık. Devletimiz her zaman sevgi, şefkat ve muhtaç olanların yanındadır. Bizlere gelemeyen kimsesiz ailelerimize bizler giderek hem ziyaret etme imkanını elde edebiliyoruz hem de varsa sorunları çare olabilme noktasında elimizi uzatıyoruz. Bu minik kızlarımızın tüm eğitim ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Kapımız ve kredimiz bu insanlarımız için sonsuzdur” dedi.


Yetim kardeşlerde kendilerini ziyaret eden Kaymakam Dundar’a teşekkür ettiler.




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