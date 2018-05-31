Kaymakam Dundar, yetim kardeşlerle iftar açtı

Kaymakam Durdar, beraberindeki İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ile Kuskunkıran Mahallesi’nde ikamet eden Ömer (9), Aysel (8), Elif (7) ve Bayram (4) kardeşlerle iftarını açtı. Maddi sıkıntılar yaşayan aileye 2017 yılında kaymakamlık tarafından yaptırılan evde iftar açan Tekin Dundar, çocuklara oyuncaklar vererek yakından ilgilendi. İftar yemeğinin ardından aynı mahallede 2017 yılında babalarını kaybeden ikisi üniversite toplam 4 öğrencisi olan ailenin davetini kırmayarak çay içmek için Koç ailesine misafir olan Tekin Dundar ve beraberindekiler, üniversitede okuyan öğrencilere maddi katkıda bulanacağı sözünü verdi. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Tekin Dundar, “Kuskunkıran Mahallemizde ikamet eden 4 çocuk ile annelerinin yaşadığı aileyle iftar açtık. Ailemize geçen yıl yaşanılabilecek bir ev yaparak katkı sunmuştuk. Burada bulunan çocuklarımızın eğitim masraflarını ve üstleniyoruz. Ailemize maddi ve manevi desteklerimiz devam edecektir. Devletimizin şefkati, anneleriyle yalnız yaşayan çocuklarımızın her zaman yanında oldu, olmaya da devam edecektir. Buradan da başka bir ailemizin çay ikramına katılmanın mutluluğunu yaşadık”dedi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Kuşçu ise, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ile mahallede yalnız yaşayan aileyle iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Allah ondan razı olsun. Devletimizin şefkatini küçük çocuklara göstermesi, onlarla aynı sofrayı paylaşması mahallemizde bir ilktir. Bizler bu ilkleri kaymakam ve belediye başkan vekilimizle yaşadık. Yardıma muhtaç ailelerin kapılarının açılması, devletin vatandaşının yanında yer aldığını hissettirmek her zaman birlik ve beraberliğimizin önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.