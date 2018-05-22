Kaymakam Dundar, yetimlerle iftar açıp ev sözü verdi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden ve babalarını üç ay önce kaybeden Adem (13), Zeynep (11) ile ikizler Fatma ve Mehmet (9) kardeşler, kapılarını iftar saatinde çalan Kaymakam Dundar’ı karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadılar. Daha sonra içeri davet edilen Kaymakam Dundar, çocukları yanına oturtturarak yakın ilgi gösterdi. 12 kişinin yaşadığı, ancak oturulamayacak durumda olan evi yıktırarak yerine yeni bir evin yapılması için talimat veren Tekin Dundar, aile fertleriyle orucunu açtı.

İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Hüseyin Efe’nin de katıldığı iftar yemeğinde konuşan Kaymakam Dundar, “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden ve babalarını çok yakın bir zamanda kaybeden 12 kişilik bir ailemize konuk olduk. Burada hep birlikte iftar açtık. Bizlere kapılarını açtılar. Yakın zamanda babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aileye bir nebzede olsa gönüllerine su serpmek istedik. İl dışında 5 öğrencisi bulunan, şefkate ihtiyaçları olan bir aile ile birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Burada bulunan çocuklarımızın tüm eğitim masraflarını karşılayacağız. İl dışında okuyan öğrencilerimize yaptığımız destekler gibi bu ailemizin öncelikle bir eve ihtiyacı bulunmaktadır. Derme çatma olan bu evi yıktırarak acilen yerine 12 kişinin rahat yaşayabileceği 4 odalı bir ev yaptırarak güzel yaşamlarına katkıda bulunacağız inşallah. Ev yapım aşamasında kiralarını da karşılayacağız. Kapımız her zaman her kese olduğu gibi kimsesiz ailelerimize de açıktır. Devlet vatandaşı için vardır. Onlar bize ulaşamazlarsa, bizler onlara ulaşarak yapmamız gereken hizmetleri kendilerine sunacağız” dedi.

Kapılarında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Nursel Yalçınkaya ise, “İftar saatinde kaymakamı kapımızda gördüğümüzde şaşırdık. İlk defa bir kaymakam kapımızı çaldı ve iftar soframızda bizlere eşlik etti. Bu bizleri çok mutlu etti. Babamızı yeni kaybetmenin acısını yaşarken, iftarda böyle bir sürprizle karşılaşmak bizleri çok mutlu etti. Allah kendisinden razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Çocuklara kırtasiye setleri ve oyuncaklar veren Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, iftar sonrası buradan ayrıldılar.