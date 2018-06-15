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15 Haziran 2018 18:31

Kaymakam Dundar’dan 9 kişilik Salman ailesine bayramlık ev sözü

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Ramazan’ın son iftarında konuk olduğu 9 nüfuslu Salman ailesine ev sözü verdi.

Kaymakam Dundar’dan 9 kişilik Salman ailesine bayramlık ev sözü

15 Haziran 2018 18:31


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyeti ile birlikte Bayazayıt Mahallesinde bulunan Salman ailesine konuk oldu. 9 nüfuslu aileye Ramazanın son iftarında Mustafa Salman ve Umut (19) engelli Meliha (18) Enes (17) Gülcihan (13) Fırat (11) Yıldız (10) Zeynep Salman (7) kardeşlerle iftarı birlikte açtılar. Aile bireyleri ve çocuklarla tek tek ilgilendi ailenin sorunlarını dinleyen Belediye Başkan Vekili Dundar’ evlerinin olmadığını kendilerine ev yapılmasını isteyen çocuklara duyarsız kalmayıp hemen bayram sonrası ev yapılması talimatını verdi. Mutluluklarını gizleyemeyen çocuklar, Kaymakam amcalarından aldıkları hediyelerin ardından teşekkür ederek dualar ettiler,


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Rahmet ve Bereket ayı olan on bir ayın sultanı ramazan ayının son iftarında ilçemiz Bayazıt Mahallesinde bulunan Mustafa Salman kardeşimizin evine konuk olduk. Ailemizin 7 çoğunun büyük çocukları engelli. Devletimizin kendisine sunulan imkanlarından faydalanmaktadır, ancak kalabalık olan alenin ev ihtiyaçlarını karşıladık. Bayram sonrası kendilerine rahat edebilecekleri bir ev yapımına başlayacağız. Ailemize düzenli olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan da gerekli maddi destekler devam etmektedir. Ramazan ayı boyunca ilçemizde bulunan yaşlı veya babalarını kaybetmiş çocuklarımızla iftar etme mutluluğunu yaşadık. Devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu yaşatarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık, bu da bizleri mutlu etti. Bu gün olduğu gibi yarınlarda da bu tutumumuz devam edecektir” dedi.


Salman ailesi ilk defa bir kaymakamla muhabbet ettiklerini belirterek, “Bir Kaymakamla ilk defa bir sofrada ve kendi evimizde aynı sofrada iftar açtık, çok mutluyuz. Allah kendisinden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Kalabalık aileyiz bir çocuğumuzda engellidir. Çocuklarımıza bayram hediyesi bir ev yaptıracak. Hayatımızın en güzel bayramını yaşıyoruz” şeklinde konuştular.


Kaymakam ve beraberindekiler iftardan sonra buradan ayrıldılar.




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