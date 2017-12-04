Kaymakam Dundar’dan evi yanan gaziye ziyaret

Çaldıran ilçesine bağlı Başeğmez Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Fahrettin Babat’ın evi, dün gece soba bacasından çıkan kıvılcım sonucu yanarak kullanılamaz hale gelirken, kendisi de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yangında 40 bin lirası da yanan Babat’ı evinde ziyaret eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Gazi Babat ile bir süre sohbet eden Dundar, “Kıbrıs Gazimiz Fahrettin Babat’ın evinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşmuş. Gazimizin de vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, acil şifalar diliyorum. Devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Yangında hasar gören evde gerekli incelemelerin ardından onarımı için gerekli çalışmaları başlatacağız” dedi.

Ziyarette Kaymakam Dundar’a İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki Sosyal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efe de eşlik etti.