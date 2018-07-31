Çaldıran Öğretmenevinde, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Erkan Sar ve Ercan Şahan ile Adli Hakim Fatih Ulu ve Ramazan Cihat Yılmaz onuruna verilen yemekte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, ataması gerçekleşen hakim ve savcıların iki yıl boyunca ilçede görevlerini başarıyla ifa ettiklerini kaydetti. Dündar, "Gece gündüz demeden ilçemizin güveni ve huzuru için büyük bir azimle çalışan adli hakim ve savcılarımıza hizmetlerinden dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar temenni ediyorum” dedi.

Adli Hakim Fatih Ulu ise 20 Temmuz 2016 tarihinde Çaldıran’da göreve başladığını anımsatarak, “Buraya gelmeden önce birtakım ön yargılarım vardı. Ancak burada iş hayatımın başlamasının ardından çalışma ortamının çok daha samimi ve güzel olduğunu gördüm. Bu da çalışma azmimizi daha da arttırdı. Zaman zaman zor günler de yaşadık. Ben burada hayatta en değerli varlığım olan annemi kaybettim. Bu zor zamanlarda benim yanımda olan ve beni ayakta tutan, çalışma arkadaşlarım ve Çaldıran halkı oldu. Ben bu organizasyonu düzenleyen Kaymakamımız Tekin Dündar başta olmak üzere tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Çaldıran’da görev yapmaktan her zaman onur duydum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dündar’ın ilçede görevleri sona eren hakim ve savcılara plaket vermesi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.

Veda yemeğine ilçeye yeni atanan Hakim Musa İncekan, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, 1 Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK’lar katıldı.