Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 13:43

Kaymakam Dündar’dan görev yerleri değişen hakim ve savcılara veda yemeği

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenledi.

Kaymakam Dündar’dan görev yerleri değişen hakim ve savcılara veda yemeği

31 Temmuz 2018 13:43


Çaldıran Öğretmenevinde, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Erkan Sar ve Ercan Şahan ile Adli Hakim Fatih Ulu ve Ramazan Cihat Yılmaz onuruna verilen yemekte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, ataması gerçekleşen hakim ve savcıların iki yıl boyunca ilçede görevlerini başarıyla ifa ettiklerini kaydetti. Dündar, "Gece gündüz demeden ilçemizin güveni ve huzuru için büyük bir azimle çalışan adli hakim ve savcılarımıza hizmetlerinden dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar temenni ediyorum” dedi.


Adli Hakim Fatih Ulu ise 20 Temmuz 2016 tarihinde Çaldıran’da göreve başladığını anımsatarak, “Buraya gelmeden önce birtakım ön yargılarım vardı. Ancak burada iş hayatımın başlamasının ardından çalışma ortamının çok daha samimi ve güzel olduğunu gördüm. Bu da çalışma azmimizi daha da arttırdı. Zaman zaman zor günler de yaşadık. Ben burada hayatta en değerli varlığım olan annemi kaybettim. Bu zor zamanlarda benim yanımda olan ve beni ayakta tutan, çalışma arkadaşlarım ve Çaldıran halkı oldu. Ben bu organizasyonu düzenleyen Kaymakamımız Tekin Dündar başta olmak üzere tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Çaldıran’da görev yapmaktan her zaman onur duydum” ifadelerini kullandı.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dündar’ın ilçede görevleri sona eren hakim ve savcılara plaket vermesi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.


Veda yemeğine ilçeye yeni atanan Hakim Musa İncekan, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, 1 Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK’lar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç