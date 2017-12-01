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01 Aralık 2017 13:15

Kaymakam Dundar’dan okul ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Soğuksu Mahallesi İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Dundar’dan okul ziyareti

01 Aralık 2017 13:15


Kaymakam Tekin Dundar, beraberindeki İl Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Emir İşaşır, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile sınıflar tek tek gezdikten sonra anasınıfı öğrencilerine oyuncak dağıttı. Her fırsatta okulları ziyaret ettiğini ifade eden Kaymakam Dundar, “İlçemizde yapılan çalışmalar arasında her fırsatta okullarımızı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerimizin sorunlarını ve önerilerini dinliyoruz. Okullarımızın eğitimdeki başarıları bizler ve ilçemiz için çok önemlidir. Çıtanın yukarı doğru yükselmesi için elimizdeki tüm olanakları seferber ediyoruz. Okullarımızda geleceğimiz olan çocuklarımız eğitim öğretim görüyor. Kaliteli eğitim ülkemizin ve bizlerin geleceği demektir. Kaymakamlık ve belediye olarak okullarımızdaki gerekli çalışmaları yaz sezonunda yaptık. İlçemizdeki öğrencilerimiz artık derecelere girmeye başlamışlar. Bu başarının daha da yükselmesi lazım. Her şey azim ve emekle elde edilir. Başarı ve emek öğrencilerimizden, destek ise bizden olacaktır” dedi.


Ziyaretin ardından Kaymakam Dundar ve beraberindekiler okuldan ayrıldı.




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