Kaymakam Dundar'dan okul ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Hafsa Hatun Yatılı İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Dundar, 750 öğrencisi bulunan Hafsa Hatun Yatılı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Okuldaki özel eğitim sınıfı öğrencileriyle de tek tek ilgilenerek eğitim materyalleri dağıtan Dundar, daha sonra 70 yatılı öğrencisi bulunan okul idarecileriyle toplantı yaptı. İlçede eksiği bulunan tek bir okulun bile olmadığını belirten Kaymakam Dundar, “Çaldıran ilçemizde eğitim öğretim veren tüm kurumlarımızda eksikleri tespit ederek, okullarımızın boya badana ve peyzaj çalışması gibi tüm işlerini Çaldıran Belediyesi ve kaymakamlığı olarak tamamlayarak eğitim hizmetine sunduk. Çocuklarımızın kaliteli eğitim alabilmeleri için yapılması gereken her türlü desteği yaparak başarılarına katkı sunduk ve bunun karşılığında da çocuklarımız başarılar elde etti. Her zaman okullarımızı ziyaret ederek, idarecilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bu doğrultuda yapılması gerekenleri yapıyoruz. Hafsa Hatun Yatılı İlkokulunda özel eğitim sınıfımızı ziyaret ederek, burada bulunan 13 özel eğitim gören öğrencimizle buluştuk. Eğitim materyalleri ihtiyaçlarını karşıladık. Onlarla ilgilenmek, aynı masada oturmak ve yaşadıkları mutluluğa ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Çaldıran Belediyesi ve kaymakamlığı olarak özellikle üniversiteye giriş hazırlığında bulunan öğrencilerimize yüklü miktarda eğitim materyalleri verdik. Bu tür çalışmalarımız sonucunda ülkemizin birçok üniversitelerinde Çaldıranlı öğrencilerimizi görmek mümkündür” şeklinde konuştu.