Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine bayram ziyareti

Savcı Ali Şaban, Adli Hakim Musa İncekan, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Yusuf Kaplan, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile birlikte Yaşkütük Mahallesinde Şehit İsmail Deniz’in ailesine bayram ziyaretinde bulundu. 2017 Yılında Tendürek Dağı ile Sakızlı Kaf Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 çocuk babası İsmail Deniz’in ailesini ziyaret eden Kaymakam Dundar, “Ramazan bayramını idrak ederken bu gün, vatanın birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehidimiz İsmail Deniz’in ailesi ve çocuklarıyla birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Devletimiz her zaman şehit ve gazilerimizin yanındadır. Maddi ve manevi her zaman desteklerimiz devam ediyor ve etmeye de devam edecektir. Kapımız her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimize açıktır” dedi. Şehit İsmail Deniz’in abisi Celal Deniz ise aile olarak buruk bir bayram yaşadıklarını ifade ederek, “Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz ile birlikte komutanlarımızın bizleri yalnız bırakmaması, bizleri mutlu ederek, acımızı dindirmiştir. Vatan için canını feda eden şehitlerimize, gazilerimize olduğu gibi bizlere de sahip çıkan devletimizi Allah payidar kılsın. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz her zaman maddi ve manevi destekleriyle şehidimizin ailesinin yanında yer almıştır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.