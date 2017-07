Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine taziye ziyareti

Kaymakam Dundar, beraberindeki 6. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ramazan Çokkıyak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, Çaldıran Şehit Aileleri, Gazileri, Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile iki gün önce Başeğmez Mahallesi Kaf Dağı bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İsmail Deniz’in Yukarı Yanıktaş Mahallesi’ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Deniz ailesi, Kaymakam Dundar ve beraberindekilere taziyelerine katılmalarından dolayı teşekkür ettiler. Şehit İsmail Deniz’in ağabeyi Celalettin Deniz, “İsmail sadece bizim şehidimiz değildir, Türkiye Cumhuriyetinin şehididir. Bizler Kürt’üz ama Müslüman Kürtleriz. Aynı vatanda ve bayrak altında yaşayan, ülkesini, vatanını seven Kürtleriz. Devletimizin yanındayız, bir fert kalıncaya kadar ülkemizi ve mahallemizi korumaya devam edeceğiz. Vatanımız sağ olsun” dedi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, “Devlet halkıyla vardır, halkı da devletine sahip çıkmalı. Şehidimiz hepimizin şehididir. Ailesi ailemizdir. Her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Elleri her zaman devletimizin şefkat dolu sıcak ellerinde kalacaktır. Şehidimizin inşaat halindeki yarım kalan evinin yapımını üstleniyoruz. İnşaat mühendislerimiz gerekli çalışmaları yaparak en kısa zamanda ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Çaldıran Kaymakamı ve beraberindekiler, daha sonra ilçenin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Haydar Çeçen, Altıyol Mahallesi’nde Haydar Karakoç ve Burçakalan Mahallesi’nde vefat eden Gürgin Sarıgün ve Teymur Kaya’nın ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.