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11 Temmuz 2017 19:10

Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine ziyaret

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine ziyaret

11 Temmuz 2017 19:10


Kaymakam Tekin Dundar, beraberindeki 6. Hudut Tabur Komutan Vekili ve Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Şehit Aileleri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile Demircik Mahallesi’nde 1995 yılında şehit olan güvenlik korucusu Mirbahattin Sevdi’nin ailesini ziyaret etti. Şehit babası Halit Sevdi tarafından karşılanan Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, ailenin sorunlarını dinlediler.


Burada bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, 15 Temmuz’da Feto terör örgütünün yaptığı darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutularak, duaların yapıldığını belirtti. Dundar, “Şimdi de Demircik Mahallemizde bulunan şehit güvenlik korucumuz Mirbahattin Sevdi’nin ailesini ziyarette bulunduk. Devletimiz 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yanında olduğu gibi geçmiş tarihlerde de şehadete ermiş şehitlerimizin ailesi ile birliktedir. Devlet olarak canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin de yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.




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