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25 Haziran 2017 11:35

Kaymakam Dundar’dan yetim kardeşlere sürpriz ziyaret

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Ağaç ailesinin 8 yetimiyle son iftarını yaparak, bayram hediyelerini teslim etti.

Kaymakam Dundar’dan yetim kardeşlere sürpriz ziyaret

25 Haziran 2017 11:35


Beyazıt Mahallesi’nde ikamet eden 9 kişilik Ağaç ailesine sürpriz ziyarette bulunan Tekin Dundar, son iftarını yetim 8 kardeşle yaptı. Dundar’ın ziyareti karşısında sevinçleri yüzlerinden okunan minik kardeşlere bayramlık elbise ve ayakkabı da hediye edildi. Kısa bir sürece önce babalarını kaybeden ve buruk bir Ramazan geçiren Ağaç ailesi, Ramazanın son iftarında ansızın kapılarını çalarak sofralarına misafir olan Kaymakam Dundar’ın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Minik kardeşlere kendisinin de ailenin bir bireyi olarak olduğunu söyleyen Tekin Dundar, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazanın son iftarında, yakın bir zaman önce babalarını kaybederek buruk bir Ramazan ayını yaşayan Ağaç ailesinin kapısını çalarak sürpriz yaptık. 8 minik yavrumuzla birlikte aynı sofrada iftar açtık. Bu ailenin sevincine ortak olup Ramazanın feyz ve bereketinden faydalandık. Ramazan ayı boyunca fakir zengin ayırımı yapmadan halkımızla aynı sofrada bir araya geldik. Bir taraftan Ramazanı uğurlamanın hüznünü yaşarken, diğer bir taraftan Ramazan Bayramının coşkusunu halkımızla paylaşacağız. Her zaman halkımızın yanında yer aldık. Devlet halkıyla vardır ve bir bütündür. Bizim için her vatandaşımız aynıdır, büyük bir değerdir. Ramazan ayı boyunca 203 ailemize iftarda sıcak yemek ulaştırarak, sahurda kahvaltı verdik. 800 ailemize de Ramazan kolisi dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çaldıranlı kardeşlerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bundan sonraki günlerimiz de Ramazan ve Ramazan Bayramı tadında geçmesini Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.




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