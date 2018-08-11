Kaymakam Dundar’ın esnaf ziyareti devam ediyor

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, rutin olarak esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor. Esnaf ziyaretlerinde yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlatan Dundar, hizmetler konusunda taleplerle birlikte vatandaşların sorularını cevaplıyor. Halk için hizmet için var olduklarını belirten Dundar, ”Çaldıran ilçemizde rutin olarak esnaf ziyaretlerimiz oluyor. Bununla birlikte kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlarımızla sohbet etme ve birlikte çay kahve içme fırsatımız oluyor. Bu fırsatları değerlendirerek vatandaşlarımızla sohbet etme imkanını yakalıyor talep ve sorunlarını da dinliyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bizler yaptığımız her hizmeti vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız son esnaf ziyaretinde en çok merak edilen yapımı devam eden 2 bin kişilik merkez camimizi son durumu. Sonbahara kadar bitirerek ilçemizin prestiji olacak olan prestij caddemizin yapımı hızla devam ediyor. Yakın zaman da led sokak lambalarımızın kurulumuna başlayarak kısa zaman da ilçemizin çehresinin değişimine katkı sunacak caddemizi de tamamlayacağız. Son olarak büyük bir hızla yapımı devam eden doğalgaz çalışmalarımızla birlikte eylül ayında ilçemiz artık doğalgazla ısınacağı gibi soruları cevaplıyoruz. Bizler vatandaşlarımıza verdiğim her sözü tuttuk. Hizmet adına gelen paraları vatandaşlarımıza hizmet olarak harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz” dedi.

Kaymakamın ziyaret ettiği esnaflardan Sedat Yıldırım ise, ”İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Tekin Dundar sürekli biz esnafları ziyaret ediyor. Bizlerin varsa sorun ve taleplerini dinliyor. Yaptığı hizmetler hakkında bizleri bilgilendiriyor. Bizler bir kaymakamın esnaf ve halkla bu şekilde ilgilenmesine bu dönemde şahit olduk. Buda bizleri çok mutlu ediyor. Bize yapılan hizmetleri halkın talepleri doğrultusunda yapıyor. Kendisinden memnunuz Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.