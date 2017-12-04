Kaymakam Dundar’ın esnaf ziyareti

Kaymakam Dundar, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jamdarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile birlikte ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek kahvelerde halk ile birlikte çay içip sohbet etti. Halk arasında halkın kaymakamı olarak bilinen ve sevilen Dundar, halkın arasına girdiğinde sevgi seli ile karşılaşıyor. Yaptığı hizmetler ve halktan biri olarak bilinen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar, halkın gönlünde taht kurdu. Yaptığı ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dundar, ”İlçemize kaymakam olarak atandıktan sonra esnaflarımızı, sokaktaki vatandaşımızı tek tek ziyaret ederek bire bir tanışma fırsatını buldum. Gerek kaymakamlık gerekse belediyemizin kapısı vatandaşlarımıza her zaman açık oldu. Makamında bulunduğumuz yerler aziz Milletimizin, halkımızındır. Bizler sadece halkımıza hizmet etmek için atanmışız. Yaptığımız ziyaretlerimizde halkımıza giderek bizlere ulaşamayanlara biz ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımızın sorunlarını, istekleri doğrultusunda daha güzel nasıl hizmette bulunabiliriz. Bir araya geldiğimizde zaman zaman hep birlikte değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza yaptığımız kalıcı hizmetlerin en güzeline layık bir ilçemizdir. Bu tür ziyaretlerimiz çok verimli oluyor. Hem bizler hemde vatandaşlarımız mutlu oluyor” dedi.