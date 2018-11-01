Kaymakam eşinden engelli çocuklara ziyaret

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun eşi Gülay Mehmetbeyoğlu, görme ve işitme engelli öğrencileri ziyaret etti.

Erciş Kazım Karabekir İlkokulu Özel Eğitim Sınıfındaki görme ve işitme engelli çocukları ziyaret eden Gülay Mehmetbeyoğlu, burada çocuklar ve öğretmenleriyle bir süre sohbet etti. Çocuklara yanında getirdiği çeşitli hediyeleri de veren Mehmetbeyoğlu, ziyaretinin ardından okuldan ayrıldı.

Ziyarette Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Harun Işık ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbani Özdaş da hazır bulundu.