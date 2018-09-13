Kaymakam Hacı Asım Akgül için Veda Yemeği Düzenlendi

Çatak 15 Temmuz Şehitleri Mesire Alanı Düğün Salonunda düzenlenen veda yemeğine, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, Jandarma Tabur Komutanı Aslan Alkan, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aşçı, Kadastro Hâkimi Hilal Merve Kemer, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti ilçe Başkanı Tahsin Babur, Başhekim Akif Doğan, okul idarecileri, muhtar, kurum amirleri, esnaf, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.27 Temmuz 2015 tarihinde Çatak Kaymakamı olarak atanan ve 06 Ocak 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, bu süre zarfında çok fazla projelere imza atmış ve Çatak'ta en uzun süre hizmet eden, ilçe halkı tarafından sevilen sayılan ve gönüllerde taht kuran kaymakamlık görevini yerine getirdi. Eğitim alt yapılarından sağlığa, ulaşımdan turizme, sanattan spora sayısız ilklere imza atan Kaymakam Akgül, unutulmayacak ve adından söz ettirecek çalışmalar içerisinde bulundu. Bugüne kadar ilçede en uzun süre Kaymakamlık yapan Akgül için yemeğin ardından kurum amirleri tarafından veda konuşmaları yapıldı.

İlk konuşmayı yapan Çatak Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur; “Kaymakam bey Belediye Başkan Vekilliğine atandığı günden beri yaptığı hizmetler Cumhuriyet tarihinden beri ilçemizde yapılan hizmetlerle eş değerdir. Yaptığı hizmetleri anlatmakla bitirmeyeceğimizi belirtmek isterim. Son üç yıl içerisinde yapılan hizmetlerden sonra ilçe çok modern bir görünüme sahip old. Üç sene de en ücra mezralara kadar bütün halkımız hizmet gördü, Hep gönlümüzde olacaksınız. İlçemize yaptığınız hizmetlerden dolayı şahsım, ilçem, teşkilatım, partim adına çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İlçe başkanını Babür'ün konuşmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye Rafting Başkanı Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, bu kadar devlet millet iş birliğinin yaşandığı bir ilçede olmaktan gurur duyduğunu belirterek; “Kaymakam beyi tebrik ediyorum ve yaptıklarının bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Doğu ve Güneydoğu illerinin kaderi terör değildir. Doğu ve Güneydoğunun kaderi eğitimdir, sporudur dedik ve Türkiye Şampiyonası çalışmasını bir sene önce başlattık. Bende burada size söz veriyorum Kaymakam Beyin yaktığı meşaleyi devam ettireceğiz. Çatak Su Sporları ile anılan bir ilçe haline gelecek. Ben kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle devlet adamlarına ihtiyacımız var. Kendisine ve ailesine başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yolun sonunun kendisine gözüktüğünü belirten Kaymakam Akgül; “Üç yıl boyunca Çatak'ta elimizden gelen bütün hizmetleri siz Çataklılar ile beraber hayata geçirdik. Göreve başladığımda sıkıntılı bir dönemdi. Terörün her dönem arttığı ve insanların beşten sonra evine kapandığı bir ilçeye gelmiştik. Ama Allah'a çok şükür devletimiz kararlılığını gösterdi. Güvenliğimiz halloldu ilçemiz gelişti ve güzelleşti, şartlarımız değişti. Üç yıl önceki hali ile şu anki Çatak çok farklı. Çatak değişti güzelleşti modern oldu. Bize verilen göreve layık olmaya çalıştık. Çatak'ta olmazsa olmaz ne var dediysek hepsini yaptık. Çatak istedik ki küçük ve şirin bir ilçe olsun yani burada terör var burası kırsal bir ilçedir dağlar arasında küçük bir ilçedir buraya ne yapsak boştur diye düşünmedik Çataklılar en iyisine layıktır dedik ve en iyisini yapmaya çalıştık. Ben katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üç yıl boyunca ailemle birlikte çok mutlu günler geçirdik. İnşallah gittiğimiz yerde de verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum sizde varsa haklarınızı bana helal edin“ dedi.

Konuşmaların ardından ilçedeki kurumların idari amirleri tarafından Kaymakam Akgül'e plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.