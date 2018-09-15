Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar Erciş'e veda etti

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar halka veda ederek ilçeden ayrıldı.

2014 tarihinde Erciş'e kaymakam olarak atanan Mehmet Şirin Yaşar, 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren Erciş Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüttü. Yaptığı çalışma, hizmet ve ürettiği projelerle Erciş'i kısa sürede modern ve yaşanabilir kent seviyelerine getiren Yaşar, ilçe halkının da takdirini topladı. 1 Eylül 2018 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Antalya'nın Kemer ilçesine kaymakam olarak atanan Yaşar, 15 Eylül 2018 tarihi itibariyle de Erciş'teki görevini tamamladı. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Yaşar için bir veda programı düzenlendi. Tekevler Caddesi üzerindeki çok amaçlı bir salonda gerçekleşen programa ilçedeki protokol üyeleri, kurum amirleri, hakim ve savcılar, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, gerek kaymakam, gerekse belediye başkan vekilliği görevleri nedeniyle yaptığı çalışma ve projeleri anımsatan Yaşar, Erciş'in il olması gerektiğini ve hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyledi. Yaşar, ilçe halkından helallik isterken, kendi hakkını da Erciş halkına helal etti. Konuşmanın ardından STK ve kurum temsilcileri tarafından Kaymakam Yaşar'a teşekkür plaketleri verildi. Kaymakam Yaşar onuruna verilen veda yemeğinin ardından, katılımcılara teşekkür ederek davetlilerle tek, tek tokalaşıp ilçeden ayrıldı. Bu arada, Erciş kaymakamlığına ise son Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Nuri Mehmetbeyoğlu'nun atandığı ve önümüzdeki günlerde Erciş'teki görevine başlayacağı belirtildi.