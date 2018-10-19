Kaymakam Mehmetbeyoğlu, muhtarlarla yemekte bir araya geldi

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan muhtarlarla yemekli toplantıda bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Erciş Öğretmenevinde muhtarlarla öğlen yemeğinde bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, muhtarlık görevinin ulvi bir görev olduğunu belirterek, muhtarların gününü tebrik etti. Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu da anlatan Mehmetbeyoğlu, “Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehit olan ve ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, görevde olan muhtarlarımıza da sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından muhtarların sorunlarını dinleyen ve not alan Mehmetbeyoğlu, davetlilerle birlikte toplu şekilde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhtarlar onuruna verilen yemeğe Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.