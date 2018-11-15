Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, peynirciler esnafıyla bir araya geldi.

İlçede esnaf ziyaretlerine devam eden Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, son olarak Peynirciler Çarşısını ziyaret etti. Bu yıl hizmete alınan modern ve hijyenik bir ortamda hizmet veren Peynirciler Çarşısında esnafın taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilgi ve alakalarından dolayı çarşı esnafına teşekkür etti.

Esnafın kahvaltı davetini de geri çevirmeyen Mehmetbeyoğlu, ziyaretinin ardından çarşıdan ayrıldı.