Kaymakam Mehmetbeyoğlu'dan STK'lara ziyaret

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede faaliyet veren STK ve odalara nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerine ilk olarak Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ile başlayan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada Oda Başkanı Hüsamettin Çelik ve yönetimince karşılandı. Odanın çalışmaları ve ilçedeki faaliyetleri hakkında bir süre görüşen Mehmetbeyoğlu, daha sonra Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına geçti. Kooperatif Başkanı Ahmet Gezer ve yönetimi tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, buradaki ziyaretinin ardından son olarak Erciş Ticaret ve Sanayi Odasına geçti. Oda Başkanı İzzet Yağar ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, ticaret odasının çalışmaları ve ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.