Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan Erciş Ziraat Odasına ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Ziraat Odası ile Erciş Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Erciş Ziraat Odasına geçen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada Ziraat Odası Genel Sekreteri Savaş Çelik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziraat Odası yönetimi ile bir süre görüşen Mehmetbeyoğlu, odanın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Buradaki ziyaretinin ardından Erciş Tarım ve Kredi Kooperatifine geçen Mehmetbeyoğlu'na, aynı zamanda kooperatif başkanı da olan Savaş Çelik tarafından kooperatifin çalışmaları hakkında brifing verildi.