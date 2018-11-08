Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan okul ziyaretleri

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Fen Lisesi ile Hüsnü M. Özyeğin Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere çeşitli sorular sorarak bilgi birikimlerini de ölçen Mehmetbeyoğlu, öğretmenlerle yaptığı toplantıda öğrencilerin eğitim düzeylerinin arttırılması ve okulların eğitim kalitelerinin arttırılması için kaymakamlık ve belediye olarak gereken desteği vereceklerini, bu konuda öğretmenlerin de özveriyle çalışacaklarından şüphe duymadığını belirtti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyaretlerine 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de katıldı.