Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan okul ziyaretleri

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyaretleri devam ediyor.

Eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik ilçede okul ziyaretlerine devam eden Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, son olarak İbn-i Sina İlk ve Ortaokulu ile Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaretinde okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Mehmetbeyoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilere sorular sorarak bilgi ve birikimlerini de ölçen Mehmetbeyoğlu, öğretmenlerle de toplantı yaptı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyaretine Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de eşlik etti.