Kaymakam Özcan, din görevlileriyle bir araya geldi

Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Çok Amaçlı Salonda din adamları ile yaptığı toplantıda ilçede yapılan çalışmalar, gençlerin ve çocukların dini eğitim aldığı yaz Kuran kurslarında yürütülen eğitim programı ve din görevlilerimizin talepleri konuşuldu.

Toplantıyı ziyaret eden yeni dönem Van Milletvekili Abdullah Arvas, Bahçesaray halkına teşekkürlerini sundu. Toplantının ardından Kız YBO yemekhanesindeki öğlen yemeğine katılan Kaymakam Özcan ve milletvekili Arvas, burada da halkın talep ve beklentilerini dinledi.