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28 Haziran 2018 11:51

Kaymakam Özcan, din görevlileriyle bir araya geldi

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, din görevlileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Özcan, din görevlileriyle bir araya geldi

28 Haziran 2018 11:51


Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Çok Amaçlı Salonda din adamları ile yaptığı toplantıda ilçede yapılan çalışmalar, gençlerin ve çocukların dini eğitim aldığı yaz Kuran kurslarında yürütülen eğitim programı ve din görevlilerimizin talepleri konuşuldu.


Toplantıyı ziyaret eden yeni dönem Van Milletvekili Abdullah Arvas, Bahçesaray halkına teşekkürlerini sundu. Toplantının ardından Kız YBO yemekhanesindeki öğlen yemeğine katılan Kaymakam Özcan ve milletvekili Arvas, burada da halkın talep ve beklentilerini dinledi.




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