Kaymakam Özcan gözyaşlarını tutamadı

Bahçesaray Belediyesi organizesiyle ilçede eğitim gören öğrenciler tarafından Van Devlet Tiyatrosunda “Çanakkale Son Kale” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çanakkale ruhunun yeniden yaşatıldığı oyun karşısında Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan gözyaşlarını tutamadı.

Sahnelenen oyundan sonra açıklama yapmak için kürsüye çıkan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Özcan, duygu dolu anlar yaşadı. Cümleleri boğazında düğümlenen Kaymakam Özcan, konuşma yapamayacağını belirterek, “Yavrularımızın yüreğine sağlık. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Özcan’dan sonra kürsüye çıkan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ise, Çanakkale’nin tarihimizin altın sayfalarından bir yer olduğunu ifade ederek, “Çanakkale, aziz milletimizin yekvücut olduğu ve böylece diri olduğu yerdir. Balkan savaşlarında mahcup olan Türk ordusunun, mahcubiyetinin üzerinden atıldığı ve hıncının alındığı bir yerdir. Çanakkale, tarihimizin altın sayfalarından bir yerdir. Bizim gururumuz ve en büyük ortak paydamızdır” diye konuştu.

Çanakkale şehitliğinde yurdumuzun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ve hatta sınırların ötesinde şehitlerin bulunduğunu aktaran Karataş, bu zaferin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimi ile program son buldu.

Programa Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Cumhurbaşkanı Eski Başdanışmanı Gülşen Orhan, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, kurum amirleri, STK temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.