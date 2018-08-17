Kaymakam Özcan, pencereden düşerek yaralanan çocuğu ziyaret etti

Bahçesaray ilçesine bağlı Sungurlu Mahallesinde ikamet eden Bayram Baydemir’in 4 yaşındaki kızı Elif Baydemir, ikinci kattan düşerek yaralandı. Bahçesaray Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi ve sevk işlemlerini bizzat takip eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Özcan, Elif’i hastane odasında ziyaret etti. Doktorundan Elif hakkında bilgi alarak ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Özcan, küçük Elif’e oyuncak hediye etti.